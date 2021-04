Télé & Cinéma

Kong

Godzilla

une ancienne civilisation

Bon ayant vuhier j'ai trouvé ce film excellent pour ma part ledeetest un très bon univers qui mérite encore d'être exploité et surtout EXPLORÉ.Déjànous avez introduit à des monstres issue de l'espace car ce dernier n'était pas natif de la Terre. Donc de ce côté il reste encore des ennemies pouvant être introduit venant de l'espace coucouEnsuite tout le côté "" avec le souterrains pouvant grouiller de monstre pouvant être des Challenge pourd'abord et ensuiteUn film pourrait être aussi focalisé sur, le volatile pouvant avoir le droit à son plein focus et pouvant être la troisième tête d'un trio formé avec Kong et Godzilla.Enfin et au regard de "Hollow Earth" il est clair qu'il a existéqui pourrait toujours existé et pouvant être une menace pour l'humanité.Pour finir en bonus il serait intéressant aussi qu'il puisse intégrerdans cette Univers ce monstre géant mythique aurait tout à fait sa place.Bref tellement de piste possible en espérant qu'ils n'en restent pas là sur cette univers on en veux plus !!! ♥