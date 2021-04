Le nouveau jeu des papa de Sonic ne fait clairement pas l'unanimité ! Les notes ne dépassent quasiment jamais la moyenne !4,5/10Extrait de JV. COM :Dans ce grand cirque qu’est Balan Wonderworld, Yuji Naka et Naoto Ōshima tentent un délicat numéro de funambule. Véritable platformer 3D proposant une part non négligeable de puzzles, l’œuvre des vétérans de la Sonic Team peine à arracher un sourire de satisfaction, quand bien même le clown Balan livrerait des niveaux aussi colorés que son foulard. Frustrant dans sa jouabilité, abscons dans la plupart de ses règles, le soft chute sans filet. Pas de coup de théâtre à signaler : tel un homme-canon aviné, Balan Wonderworld rate sa cible. Trop imprécis pour les plus jeunes, trop basique pour les fans du genre, il ne peut compter sur aucun de ses costumes pour dissimuler ses carences.Points positifsDes graphismes aux couleurs chaudesBeaucoup de niveaux, et des ambiances variéesLes boss plutôt bien fichusLes petites histoires des contes sont sympathiques- Points négatifsJouabilité pauvre et impréciseUn level design qui manque d’inventivitéSystème de costumes très mal penséCaméra capricieuseCertains personnages ne sautent pas, dans un platformer 3D...Quelques transformations inutiles/qui font dans la rediteDes temps de chargement très longs sur PS4 et Xbox OneJe vous laisse allez voir pour les autres sitesOutch... C'est pas demain la veille qu'on aura "le nouveau Banjo Kazooie"Faut dire que ça sentait le pâté dès le départ non ?