Un petit billet de réflexion sur lej'ai nomméSelon moi il y a quatre récit dans l'ensemble de l'œuvre dequi aurait mérité d'avoir Vegeta au centre et en tant que héros.Déjà le film avec Tapion après tout ce film met en avant son fils Trunks, quitte à faire une fin surprenante et avec un petit peu de fan service un Vegeta SSJ3 qui bute Hildegarn j'ai kifféEnsuite l'OVA avec Tarble, bon vous me direz c'est pas grand chose mais encore une fois les histoires de famille ça doit se laver en familleBon vous voyez où je veux aller jusqu'à présent, l'arc avec de Trunks du future avec tout le bazar avec Zamasu et Black Goku là encore, Vegeta aurait du être le héro bien plus que dans n'importe quel moment de tout Dragon Ball.Enfin dans le dernier arc du prisonnier de la patrouille galactique là j'aurais voulus que Vegeta soit au même niveau que Goku avec une victoire en duo.Voilà pour moi quatre moment qui auraient pu voir notre bon Prince être au centre et en tant que héro de l'histoire. Cela sera tout sur ma petit réflexion du soir sur Dragon Ball et Vegeta.