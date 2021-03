Divers

Je viens de voir passer ce truc, au début j'ai trouvé ça "marrant" et un peu con, mais au final ça m'a fait réfléchir, mais pourquoi on en arrive (presque) toujours à la Philosophie ? C'est hallucinant au final ?Bref, si vous avez du temps à perdre pour faire des tests, vous prenez un page wikipedia, et vous cliquez sur le 1er lien et ainsi de suite...Et si vous avez une explication surtout, ça m’intéresseA oui, ce site vous fait les "chemins" à votre place : https://xefer.com/wikipedia Quelques exemples à la con que je viens juste de faire