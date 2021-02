Ça vient de tomber, L'E3 2021 comme pour l'année précédente est annulé. A la place quand même, Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car le document mentionne également qu’il travaillerait avec l’équipe de production pour opter pour des alternatives de transmission au Los Angeles Convention Center et à LA Live, ce qui confirmerait un rapport précédent indiquant que l’ESA le ferait. préparer une alternative numérique qu’il a appelée «l’expérience E3». De même, le document confirme que le conseil municipal travaille déjà avec l’ESA sur les licences pour les éditions 2022 et 2023, qui, espérons-le, pourront désormais être réalisées de manière conventionnelle, une fois que les effets de la pandémie se dissiperont. Rappelons que l’association avait fait part de ses souhaits de retour. Bref, encore une année bien moisi niveau JV ?

posted the 02/28/2021 at 05:00 PM by populus