Non mais vous êtes sérieux ?https://news-24.fr/premier-regard-sur-jodie-turner-smith-dans-le-role-danne-boleyn-dans-un-nouveau-drame-depoque-sur-les-moments-les-plus-dechirants-de-la-reine/Anne Boleyn joué par une noire !Non mais c'est pas possible la !On parle pas d'une adaptation d'un personnage fictif, comme Arsele Lupin ou Merlin ! On parle d'un personnage HISTORIQUE qui as Existe, qui avait un physique et une couleur de peau identifiable et reconnu !Il est pas question de laisser passer ça, sinon ca vas être quoi la prochaine fois ? Abraham Lincoln joué par un Noir ? Napoléon Bonaparte par un Asiatique ? Martin Luther King joué par un Blanc ? Encore que La, je serais mort de rire en entendant les SJW hurler au Whitewarhing.