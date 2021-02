C'est par le biais la commission européenne que quelques informations viennent d'être dévoilés.



En effet, pour boucler le rachat de Zenimax, Microsoft doit faire valider son opération auprès des institutions de régulations du marché dont l'objectif premier est de préserver le marché et éviter les situations de monopoles. C'est alors que rentre en jeu la commission européenne et notamment le haut commissariat à la concurrence vu que Zenimax comporte de nombreux actifs européens tels des studios comme Arkane ou bien MachinesGames.



C'est donc au travers d'un communiqué de la commission européenne qu'on apprend que dès le 29 Janvier 2021, Microsoft a présenté son plan d'acquisition. On peut lire que la commission donnera son verdict 10 jours après la publication du communiqué. Etant donné qu'il a été publié le 5 Février, on peut s'attendre à une réponse le 15 Février et ainsi une accélération du processus d’acquisition.



Mais le plus intéressant se trouve dans le premier paragraphe.

En effet, on peut lire que Microsoft va créer une toute nouvelle filiale du nom de " Vault " qui rassemblera tout Bethesda et ses studios.

Ainsi on comprend que Bethesda possédera sa propre filiale, contrairement aux studios rachetés qui eux ont été absorbés sous la bannière Xbox Games Studios.

La nouvelle filiale " Vault " ne sera donc pas directement rattaché aux Xbox Games Studios mais son probable patron Pete Hines devra avoir des rapports directs avec Phil Spencer, le grand patron de Xbox.



Cette structure peut rappeler ce qu'a fais Disney avec Marvel et Lucasfilms, deux filiales avec leur propre "liberté" (euphémisme chez Disney) mais dont les patrons doivent tout rapporter à Bob Iger.



Du coup sur les jaquettes PS5 de Deathloop et Ghostwire : Tokyo, on risque plus d'avoir le fameux logo de " Vault " que celui d'Xbox.