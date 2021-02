Tiens, je suis curieux de connaitre le nombre de personnes par ici qui ont touché à Super Mario 3D World à l’époque sur WiiU ? Le jeu arrive sur Nintendo Switch, qui est intéressé par le jeu ? Je pense que ce Mario mérite une vraie visibilité, il offre un grand nombre de mondes et niveaux sur des thèmes variés.Dans un sens je me dis que ceux qui vont le découvrir sur Nintendo Switch en 2021 ont bien de la chance, surtout que cette fois il me semble qu’il sera possible d’y jouer en ligne. Avec le petit bonus Bowser’s Fury, le jeu devrait avoir plus que jamais un intérêt. Qui se souvient de l'astuce pour avoir des vies à l'infini ?Pour ceux qui n’ont jamais joué au jeu et qui auraient besoin d’y voir plus clair au niveau du contenu, je vous invite à jeter un oeil à l’article en source qui regroupe tous les mondes et niveaux de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.C’est quand même du lourd. Pour ce qui est de l’ajout Bowser’s Fury faut quand même préciser que ça ressemble à un gros monde de Mario Odyssey et que ça se boucle en 3 heures maximum.Bon, n’empêche que maintenant la WiiU s’est fait dépouiller de tous ses jeux… C’est limite si elle n’a jamais existé.