Mangas/Animés

Oui je suis en retard! J'essaye de rattraper mon retard sur l'animé avant que sa suite ne sorte! Je viens de finir d'ailleurs l'arc des arrancars et je suis actuellement sur l'HS avec le nouveau capitaine! Mais je prends une pause pour vous demander d'admirer ses OST qui me fouettent le cul!

- La Espada- Nube Negra- Here to stay- La distancia para un duelo- Going to home- Principio de lucha- Cry MoreIl y en a plein d'autres de très bons mais vu mon mood actuel, voilà ceux que j'ai envie de partager!!!