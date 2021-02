Nintendo Switch Online - ventes digitales = 256.0 milliards de yen (+104.9% sur l'année).Income - 42.0 milliards de yen (+13.8% sur l'année).Net sales - 1,404.4 milliards de yen (dont ventes hors japon de 1,089.8 milliards de yen = 77.6%)Ordinary profit - 528.2 milliards de yenProfit attributable to owners of parent = 376.6 milliards de yenOperating profit - 521.1 milliards de yenHardware : +11.57m Q4 soit 24.10m (2020, +35.8% sur l'année) / 79.87m LTDLes prévisions sur l'année passent de 24m à 26.5mSoftware : +123.13m Q4 soit 176.10m (2020, +43.0% sur l'année) / 532.34m LTDIncluant les jeux tiers, 29 jeux ont vendus plus d'1 million

posted the 02/01/2021 at 07:47 AM by darkshao