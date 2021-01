Le support est disponible sur les séries Xbox X et S ainsi que sur PC, ce qui signifie que c'est le premier titre que nous jouons qui ne peut pas fonctionner sur le hardware Xbox One de la génération précédente - et c'est logique, compte tenu de la présentation unique. En ce qui concerne la résolution, The Medium utilise une mise à l'échelle dynamique de la résolution avec une variation plus importante que d'habitude, probablement en raison du double affichage utilisé tout au long du jeu. Lors de l'exploration du monde en plein écran, la résolution atteint son maximum à 4K en natif sur la série X et 1080p sur la série S : pendant ces segments, l'échelle DRS s'élève en moyenne à environ 1440p sur X et 900p sur la série S. Cependant, lors de l'exploration en mode écran partagé, la résolution minimale baisse encore. Sur la série X, la valeur la plus basse se situe autour de 900p, tandis que l'équivalent de la série S est de 648p. N'oubliez pas que le jeu rend littéralement deux scènes indépendantes en même temps, ce qui explique la baisse du nombre de pixels.

En ce qui concerne le support du ray tracing, The Medium propose des réflexions RT - mais seulement à certains endroits et uniquement sur les séries Xbox X et PC - la série S revenant à des réflexions plus conventionnelles de l'espace-écran. Ils font le travail, mais ne peuvent tout simplement pas reproduire les détails qui ne sont pas présents dans la vue actuelle de la caméra, de sorte que les détails peuvent disparaître dans certains scénarios. Il existe également d'autres différences entre les Xbox : les ombres, par exemple, sont rendues à une résolution plus faible sur la série S. Toutes les ombres du Medium sont des ombres traditionnelles tramées, il faut le noter, plutôt que des ombres ray tracing- à l'exception des ombres visibles dans une réflexion RT. Cela dit, le recours à des angles de caméra fixes permet d'éviter les artefacts souvent associés aux cartes d'ombres traditionnelles et le résultat est superbe. Les ombres dansent lorsque votre lampe de poche traverse le paysage, tandis que les ombres de contact d'Unreal Engine 4 sont également utilisées pour améliorer les détails de proximité.

Et faites-en l'expérience, vous devriez ! S'il ne fait aucun doute que The Medium est un peu rude sur les bords en termes de polissage et de valeur de production globale, le fait est que c'est une belle et mémorable aventure d'horreur, et je le classerais comme le meilleur titre à émerger de Bloober jusqu'à présent. Il est également disponible dès le premier jour via le Game Pass, j'espère donc qu'un jeu impressionnant obtiendra beaucoup plus de visibilité. Je pense qu'il est utile de souligner que, bien qu'il soit une exclusivité de la plateforme Xbox pour l'instant, The Medium n'est pas un mastodonte triple A au sens traditionnel, mais il est différent, il est unique, et je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil.