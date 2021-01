GameStop : quand des gamers décident de "faire la peau" aux fonds d'investissement



GameStop : quand des gamers décident de "faire la peau" aux fonds d'investissement

Attaqué par des fonds, le distributeur américain de jeux vidéo, en difficultés financières, a reçu le soutien inattendu de milliers de geeks et de quelques gros investisseurs. Son cours atteint des sommets.



Ces derniers jours, Gabriel Plotkin a le sommeil agité. Et c'est peu de le dire. Le patron de Melvin Capital Management, un célèbre fonds d'investissement new-yorkais, vit un véritable cauchemar. Habitué des bons coups sur les marchés financiers, l'Américain vient de perdre plusieurs milliards de dollars à Wall Street face à une armée de traders en herbe sortis d'un peu nulle part.



"L'erreur" de Gabriel Plotkin, comme d'autres fonds, a été de parier à la baisse sur l'action de GameStop, un distributeur de jeux vidéo assez connu aux États-Unis. D'abord très fructueux, le pari de l'investisseur américain et d'autres fonds vient de se retourner contre eux... Et pour cause, ni lui ni les autres hedge funds n'avaient imaginé que des milliers de geeks, réunis au sein d'un groupe de discussion sur le réseau social Reddit, décideraient de leur "faire la peau" dans un remake boursier de David contre Goliath.

+ 700% en 2021



Tout a commencé en 2018. À l'époque, plusieurs geeks s'émeuvent sur Reddit des positions prises par plusieurs fonds "vautours" sur GameStop. En difficulté financière, GameStop est une cible de choix pour un acteur comme Melvin Capital Management et d'autres spécialistes de la "vente à découvert", dont le principe est simple : un fonds "emprunte" à un intermédiaire des actions de la société ciblée, pour les vendre au prix du marché, puis les rachète plus tard pour les rendre à son propriétaire, en pariant sur le fait qu'entre-temps le prix de l'action aura baissé. De quoi au passage se faire un joli bénéfice.

LIRE AUSSI >> "Among Us", le phénomène social du jeu vidéo



Pendant 18 mois cette stratégie contre GameStop a très bien marché. Melvin Capital Management et ses amis ont gagné des centaines de millions de dollars. Mais les choses ont basculé ces derniers jours. Bien mobilisés, des milliers de gamers, soutenus par des investisseurs professionnels comme Chamath Palihapitiya ou même Elon Musk, ont investi massivement dans la société au point de faire exploser son cours.



https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/gamestop-quand-des-gamers-decident-de-faire-la-peau-aux-fonds-d-investissement_2143588.html