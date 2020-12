Bon voilà 2020 c'est quasiment terminé , et je pensais réellement que Demon Souls remake était mon goty cette année ... Mais non !J'ai donc fais dans la foulée Ghost of Tsushima , ce qui m'a pris 65 heures en mode difficile avec la platine a la clé ( pourtant généralement je m'en tape des trophées )Je précise que j'ai l'ai fais intégralement sur PlayStation 5 , ce qui doit avoir son importance , vu que le jeu nous affiche un 60 fps impeccable ( qui accentue le plaisir de jeu pou moi ) avec une résolution qui fait penser a de la 4K ( mais avec les réso dynamique on est jamais sur de rien )Bref tout ça pour dire que c'est le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir cette année , entre la DA sublimissime ( je pense que j'ai jamais vu aussi ouf ) les combats vraiment fun et stylé a jouer , l'ambiance dans ce japon incroyable , une VO mais aussi une VF ( c'est rare ) irréprochable , et cette interface minimaliste , guider par le vent , les oiseaux , les renards , les lucioles , tout ces petites choses qui rendent la répétitivité de ce genre de jeu bien plus agréable ( coucou Ubisoft )Bref c'est clairement mon Goty 2020 , dans une année énorme pour moi , j'en ai entendu qui nous ont dis que c'était pas terrible , moi une année comme ça j'en veux tous les ans , c'est simple de la 3ème place a la 6ème place de mon top 10 , je suis indécis , et je pourrais changer n'importe quel jeu de place sans problème tellement je les ai kiffé !D'ailleurs mon petit TOP 10 de 2020 :1 : Ghost of Tsushima2 : Demon's'Souls Remake3 : Doom Eternal4 : Street of Rage 45 : Persona 5 Royal6 : Hadès7 : Final Fantasy 7 remake8 : The Last of Us 29 : Animal Crossing10 : Resident Evil 3 remakecomme j'ai dis de la 3ème place a la 6 ème je pourrais changer l'ordre totalement !Et en plus cette années je n'ai pas encore fais :Nioh 2 , Yakuza 7 , 13 sentinels , et Hyrule Warriors 2, Assassin Creed Vahalla (je viens de le commencer ) et Cyberpunk 2077 ...Enfin bref , un très bon cru en 2020 ... on peut dire que c'est la seul chose vraiment positive cette annéePlace aux photos de Ghost of Tsushima !Attention les yeux