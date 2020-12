L'anime adapté du manga "Platinum End" des auteurs de Death Note revele son premier teaser et son premier artwork promo.Hideya TAKAHASHI (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind) signera la real au sein du studio Signal.MD (Atom The Beginning).La serie débutera cet automne.

posted the 12/19/2020 at 10:27 PM