Point faibles :

Points forts :

Avis à chaud + Note:

Faut il attendre pour le faire?

Petit bilan perso à chaud après 45h sur la version PC. (Les screens peuvent contenir de leger spoils).Quête principale terminée + environ 20% de l'annexe.Cyberpunk était probablement le jeu que j'attendais le plus au tournant, le plus ambitieux et le plus prometteur des AAA solo sur le papier de cette génération.Je n'avais pas forcément de grosses attentes/exigences en matière scénaristique n'étant que très peu familier de l'univers "Cyberpunk" (à l'inverse d'un Excerv, connaisseur, qui a été déçu par l'histoire par ailleurs).Alors oui des claques j'en ai pris, beaucoup, mais pas que des bonnes.- la sensation de jouer à- il faudraqui font "taches" sans pour autant trop "entacher" réellement l'expérience de jeu- il faudra(manque de thune, progression trop lente de notre personnage, de ses équipements/accessoires et des arbres de compétences, ...)- il faudra encorenotamment à cause d'une IA qui ruine (assez régulièrement) des séquences de gameplay- les différents moteurs donc,Même si le jeu n'a probablement pas l'intention de rivaliser avec le réalisme d'un GTA, c'est tout de même trop faiblard en l'étatdans l'ensemble- ça manque un peu de contenu,à mon gout, il faudra attendre les DLC pour éventuellement approfondir certains thèmes.du jeu- comme l'aurait dit un dev du jeu, le sentiment que, et qu'ils ont passé plus de temps à galérer qu'a développer le jeu- Un peu à l'image de l'Open World d'Horizon ZD, Night city a beau être magnifique,- Ou sont passés les dildos ?Remboursez moi!, pour moi CD Projekt a un savoir-faire et une longueur d'avance sur l'industrie AAA à ce niveau.+ Il y a eu Disco Elysium, sinon, je n'aurais fait aucun jeu récent qui puisse prétendre être au moins aussi bon avecdepuis tres longtemps. Je ne vais pas compter les années mais leursaussi. J'y joue en anglais, j'ai été rassuré après avoir eu peur que l'on ait des persos qui manquent de nuance, de subtilité, Jean-Marie Bigard n'a pas écrit le script.+ du coupPremier Open World Next Gen qui augure le meilleur pour la suite tant la complexité et le moindre détail apporté à son architecture est incroyable. Les aires de jeu des GTA, Watch Dogs, Spiderman, etc... paraissent bien fades et génériques désormais. Les quartiers de Night City ont une histoire,. Que ce soit les différents quartiers, les personnages principaux ou les dizaines de personnages secondaires, l'extrême majorité ont énormément de personnalité en matière de direction artistique., la plus grosse depuis une dizaine d'année God of War 3 / Battlefield 3 (PC). Le visuel est dans le pire des cas haut de gamme pour 2020 et+ Une bonne partieont dû coûter très chères tellement ellesL'anachronisme avec Cyberpunk est qu'Sans vouloir pousser la comparaison outre mesure, il m'évoque des jeux tel que Xenogears,mais certains aspects sont complètement négligés (peu importe les raisons : deadline, covid, budget...).Je comptais au départ juste le tester, mais l'univers m'a tellement happé que je me suis fait un premier run.J'ai malgré tout, passant outre son manque de finition pour profiter de ce que cette magnifique Night City avait de meilleur à m'offrir et c'est un gros kiff.. J'aurais du mal à comprendre que la presse puisse lui mettre mieux qu'Et encore, j'ai la chance d'y jouer dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle (TV 4K, PC + RTX 3080) sans tous ces soucis de performances atroces des consoles. Mais bon, vu queAvec le contenu supplémentaire que l'on aura en DLC et les diverses améliorations, les corrections de bugs qui sont certainement en cours,.Sinon, vous pouvez tenter des maintenant un premier run en connaissance de cause.Pour le plaisir des yeux je vous repartage des screens (4k désolé pour les petites connexions):