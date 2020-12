Chainsaw Man aura donc une adaptation signé( qui bosse actuellement sur jujutsu, snk et dorohedoro). c'est une bonne nouvelle, même si la surcharge de projet d'ampleur peut effrayer quand aux résultats futurs. wait and see, on ne sais pas quand ça sort, mappa indique qu'ils communiqueront très prochainement sur le titre.La grosse annonce qui me réjouis au plus haut point, c'est qu'une suite de chainsawman est prévu, et cerise sur le gâteau, non pas dans le Shonen Jump mais dans le(le magazine ou il a publié Fire Punch). du coup possible que fujimoto retourne a une parution mensuel, ce qui serait pas plus mal pour sa vie perso mais aussi pour la qualité de son manga.