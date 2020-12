Sony Pictures Entertainment, une filiale de Sony Corporation, et AT&T ont annoncé aujourd'hui que Funimation Global Group (un joint-venture entre SPE et Aniplex, filiale de Sony Music Entertainment Japan) a conclu un accord définitif pour acquérir 100% des parts d'Ellation Holdings, une filiale d'AT&T, qui exploite le service de streaming d'anime Crunchyroll.Le prix d'achat total de cette transaction est de 1,175 milliard de dollars. Cette transaction ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les prévisions de Sony concernant ses résultats financiers consolidés pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021.

posted the 12/10/2020 at 12:19 AM by altendorf