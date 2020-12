Si certains grincent encore des dents à force de rafraîchir tous les jours les pages des revendeurs dans l’espoir de dégoter leur précieux avant la fin de l’année, le lancement de la PS5 est un succès, en atteste le record qu’elle a battu au Royaume-Uni, et celui de la Xbox Series X le meilleur de la marque.



Dire que les consoles cartonnent c’est bien beau, mais des chiffres c’est mieux et nous en avons enfin. Le lancement de la PS5 s’est soldé avec 1 001 572 unités vendues dans le monde rien que la semaine de son arrivée en Europe d’après VGChartz.



Malgré les stocks restreints et la conjoncture actuelle, la PS5 a fait mieux que le lancement européen de la PS4 à quelques milliers de consoles, soit 723 31 unités contre 706 948 pour son aînée.





Côté Xbox Series, nous n'avons pas les chiffres exacts après la semaine de son lancement, mais on sait qu'au 21 novembre il s'en serait écoulé 1 597 648 unités.



Pour les plus curieux, voici l’ensemble des consoles vendues du 15 au 21 novembre. Notez que la Xbox Series X était déjà en rupture cette semaine-là, d'où les chiffres bas notamment en Europe:



Ventes de consoles mondiales (Suivies des ventes totales):



PS5 - 1 001 572 (2 485 482)

Switch - 827 941 (69 854 990)

Xbox Series X|S - 252 262 (1 597 648 )

PS4 - 123 614 (114 019 854)

Xbox One - 49 361 (48 598 031)

3DS - 4 311 (75 878 298 )



Amériques (US, Canada, Amérique Latine):



Switch - 326 651

Xbox Series X|S - 150 908

PS5 - 142 081

Xbox One - 37 832

PS4 - 37 001

3DS - 902



Europe:



PS5 - 723 341 - NOUVEAU

Nintendo Switch - 238 815

Xbox Series X|S - 82 073

PS4 - 76 798

Xbox One - 9 219

3DS - 2 572



Asie (Japon, Asie, Moyen-Orient):



Switch - 228 755

PlayStation 5 - 118 779

Xbox Series X|S - 7 030

PlayStation 4 - 6 703

3DS - 730

Xbox One - 345



Océanie (Australie, Nouvelle Zélande):



Switch - 33 720

PlayStation 5 - 17 371

Xbox Series X|S - 12 251

PlayStation 4 - 3 112

Xbox One - 1 965

3DS - 107