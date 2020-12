... qui date un peu certes.. Mais putain qu'il est bon.Le mode solo est juste jouissif dans son gameplay et son histoire.Et merde qu'est qu'il est beau.Je crois qu'il est passé plutôt inaperçu en plus. Merci EA play.Z'en avez pensé quoi, ceux qui l'ont fait ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2020 at 11:22 PM by kurosama