Un des nombreux dialogues amusants et pourtant inutiles du jeu, ici les deux gardes au tout début du CD2.

Salut GamekyoVous l’aurez compris au titre, cet article va être assez différent des articles que j’ai fait jusqu’à maintenant. Point de rétrospective ou de découverte, ça n’aurait pas d’intérêt car il s’agit d’un sujet que tout le monde connaît : Eh oui, on va parler de FF ! Oui, « encore », mais je n’ai jamais eu l’occasion d’en parler moi-même jusque-là... Je profite donc d’avoir (re)fini FF8 et FF9 cette année pour vous partager mes expériences et souvenirs de la série, faire une petite introspection sur moi-même et rappeler ce qui faisait leur force.Comme un peu tout le monde j’imagine, Final Fantasy est une série qui m’a beaucoup marqué, et a même largement contribué à définir pour moi le genre du JRPG. Genre qui a bien évolué depuis, et pas toujours pour le meilleur... Aujourd’hui encore, je considère même les FF de la période SNES et PSX comme les meilleurs RPG auxquels j’ai pu jouer. Bien sûr, d’autres ont pu être très innovants, originaux, immersifs et/ou intéressants dans leurs mécaniques de jeu, parfois plus sur certains points qu’un FF, mais jamais en globalité sur le jeu entier. Certains ont pu se montrer aussi passionnants pour moi qu’un FF malgré leurs défauts, notamment ceux que l’on a connu lors de « l’âge d’or » du JRPG. Mais le temps passant je me suis retrouvé de moins en moins dans les jeux du genre, même ceux qui suscitent l’engouement des amateurs...Il m’arrive donc régulièrement de me demander « Pourquoi ? ». Pourquoi ai-je autant accroché à ces jeux, qu’est-ce qui fait précisément que je les trouve meilleurs que beaucoup d’autres jeux du genre qui ont pourtant des qualités ? Est-ce la passion ou la nostalgie qui m’aveuglent, ou les FF proposaient-ils réellement quelque chose que l’on ne retrouvait pas dans les autres jeux ?Un questionnement qui va même plus loin : pourquoi un jeu nous plaît-il ? Qu’a-t-il de meilleur que les autres ? En quoi tel ou tel aspect en fait un chef-d’œuvre, quand d’autres jeux présentent au moins en partie les mêmes aspects mais ne sont pas des chefs-d’œuvre pour autant ?Je n’ai évidemment aucun moyen d’apporter une réponse définitive à ces questions, mais je voulais tout de même vous partager mes réflexions à ce sujet à travers la saga FF et ce qu’elle m’a apporté.Je vous invite aussi à vous poser ces questions vous-même et à partager ici votre ressenti sur le sujetAlors comme d’habitude, ça va être un beau pavé... j’ai vraiment essayé de faire court (mon premier jet faisait le double de pages !!), quitte à survoler certains aspects, enfoncer des portes ouvertes, et sans doute passer pour un vieux grincheux. J’aime entrer dans le détail, mais il y a beaucoup trop à dire sur FF et je me doute que parler de tout serait indigeste. Je me contenterai donc de suivre 4 principaux axes : la technique, l’ambiance/univers, le scénario, le gameplay. J’espère que ça sera intéressant tout de même, mais je ne vous en voudrais pas si vous lâchez la lecture en cours de routeVoyez ça comme un moyen de passer le temps en ce samedi pluvieux... Bref, c’est parti !Je l’avoue, je suis tout sauf un gaga de la technique. Déjà à l’époque, j’étais loin d’être excité par le passage à la 3D ou par l’augmentation du nombre de bits des consoles. Pour moi, si le jeu a du charme malgré ses lacunes techniques, c’est tout ce qui compte. Mais je dois l’admettre, avec FF l’histoire était différente.La série a toujours pu se vanter d’exploiter au mieux les spécificités des machines sur lesquelles elle s’est posée, et ce déjà depuis la NES. Mais c’est évidemment avec FF7 sur Playstation que Squaresoft a pu affirmer à travers le monde son statut de leader technologique dans le domaine du JV.Et autant, je l’avoue encore, j’étais trop jeune et innocent pour percevoir une quelconque claque lorsqu’on m’a présenté FF7, autant cette claque je l’ai ressenti avec la présentation de FF8 et notamment sa fameuse introduction qu’on ne se lassera jamais de regarder :Des personnages charismatiques aux proportions réalistes, un monde futuriste aux couleurs chatoyantes, une mise en scène folle, des décors d’une précision à couper le souffle, le tout avec une telle finesse dans la modélisation 3D, je n’avais jamais vu ça ailleurs, même au cinéma ! Les cinématiques en CG des jeux se sont imposées comme standard à la fois dans la série et dans les productions numériques tous azimuts, et on attendait tous en jouant aux jeux les moments où elles interviendraient pour nous en mettre plein la vue. On se disait que ce serait ça, le futur du jeu vidéo.Même en jeu, les personnages paraissaient crédibles et réalistes (même si aujourd’hui on a plus l’impression de voir une bouillie de pixels qui bouge...) notamment grâce au travail sur leur modélisation mais aussi sur les animations (sur lesquelles je vais revenir). Les effets spéciaux en combat étaient à couper le souffle, en particulier les invocations, seconde vitrine technologique des jeux. Les décors, eux, restaient aussi somptueux que dans les cinématiques grâce à une astuce de Square : le choix de rendre les décors en précalculé.On aurait pu imaginer que pour épater encore plus la galerie, Square opte pour des environnements intégralement en 3D, puisque c’était le maître mot à l’époque... Mais on se doute à quel point cela aurait coûté en ressources vu la taille de l’univers des jeux. D’autres jeux ambitieux comme Xenogears ont voulu faire ce pari, mais ils se sont généralement heurtés à des contraintes techniques, financières ou humaines... Et nombre d’entre eux ont mal vieilli visuellement.Square a donc fait le bon choix pour FF, tant les décors restent magnifiques à regarder même maintenant (malgré des pixels bien apparents sur nos TV modernes, c’est sûr). Cela pouvait paraître étrange du point de vue de l’ambition technique pure, mais parfaitement compréhensible s’il s’agit d’immerger les joueurs dans des mondes quasi-féériques (fut-ce une Midgar sordide et déprimante). À mon sens, ce choix révèle la véritable intention de Square : les moyens techniques déployés pour le jeu n’étaient pas tant pour impressionner le public que pour soutenir la profondeur des univers mis en place et la narration des jeux. En clair, la technique est au service du jeu, et non l’inverse.On aurait ainsi pu croire que FF, et quelques autres comme Metal Gear Solid, Tekken, etc. auraient inspiré toute l’industrie JV japonaise pour avancer dans cette direction. Dans la réalité, beaucoup d’autres jeux de l’époque n’ont pas su ou n’ont pas pu suivre le mouvement, ceux-là même qui paraissent archaïques aujourd’hui. En particulier les RPG. Pire, certains jeux sortis bien plus tard et témoignant d’une ambition similaire m’ont même paru moins impressionnants, plus « pauvres » que les FF de la Playstation au point d’en gâcher en partie l’expérience. C’est le cas des épisodes 3D des Tales of, à commencer par Symphonia...Aujourd’hui, les titres japonais qui peuvent se targuer d’une forte ambition technique sont rares, et la série FF elle-même a eu du mal à maintenir son statut de leader technologique, au prix de grosses concessions sur les autres aspects de jeu... Qui aurait pu imaginer à l’époque que l’on en arriverait là aujourd’hui ?De la même façon que la série a su impressionner par sa technique, elle a su aussi nous faire rêver avec des univers étonnants et accrocheurs d’une profondeur incroyable. D’abord grâce à la DA générale des titres absolument renversante bien sûr, mais grâce à aussi l’écriture des dialogues, les animations des personnages qui au-delà de la prouesse technique rendaient ces derniers très vivants, ou le soin accordé aux personnages secondaires, voire tertiaires.C’est une des choses que j’ai appréciées en revenant sur FF8 et 9 cette année, cette sensation d’adhérer immédiatement à l’univers qui m’est proposé et à pouvoir m’attacher aux personnages, même les moins importants. C’était évidemment un plaisir de revoir le groupe de Squall dans l’un et la bande à Djidane dans l’autre, mais aussi de retrouver des personnages tout aussi identifiables et rigolos ou attachants comme Raijin & Fujin, les Shumi, les Moombas (même si je me demande encore à quoi ils servent) ou le docteur Geyser pour l’un, les Tantalas et le fameux rire de Bach, les Brutos, le théâtre de Ruby, et les rats de Bloumécia/Cleyra pour l’autre. Sans oublier le bestiaire habituel de la série, en y incluant les chocobos et les mogs, ces derniers étant plus vivants et attachants que jamais dans FF9 grâce à leur statut de point de sauvegarde, et surtout l’excellente idée des lettres à distribuer.On peut d’ailleurs s’interroger sur comment des univers aussi bariolés, voire même loufoques, parviennent à tenir la route : un ninja mis en scène sur une musique de cow-boy ? Un agent de la Shinra infiltré dans une mascotte de casino ? Même un jeu à l’univers à priori réaliste comme FF8 n’échappe pas à quelques absurdités volontaires, notamment avec les Shumis et les Mumbas évoqués plus hauts, mais aussi certaines quêtes annexes comme celle de Koyo-K.FF9, lui, atténue ce côté absurde grâce son atmosphère fantastique inspirée des contes de fées, lui permettant de jouer à fond sur cet aspect. Mais quel que soit l’épisode choisi, ce n’est jamais choquant pour le joueur : ça nous surprend et nous amuse, mais jamais cela ne décrédibilise l’univers, au contraire il n’en est que plus attachant. Et cela grâce à des choix pertinents pour ces aspects décalés, et à la portée symbolique qui leur est souvent associée. Ce côté hétéroclite des univers n’est pas forcément propre à FF puisqu’on retrouve cet aspect dans beaucoup de jeux japonais, mais la série reste parmi celles qui ont trouvé à mon sens le meilleur équilibre pour rendre son univers atypique tout en permettant de le prendre au sérieux. Dommage que, dans sa volonté de réalisme, la série s’en soit écartée sur ses derniers épisodes...Pour donner vie à son univers, la série peut se targuer de nombreux dialogues mémorables, que ce soit du côté des protagonistes ou même des PNJ. J’ai toujours trouvé l’écriture des jeux particulièrement réussie, avec le bon équilibre entre la mise en avant du caractère volontairement stéréotypé d’un personnage et une certaine forme de subtilité qui lui évite de trop tomber dans la niaiserie. J’ai par exemple moi-même été surpris de relire les répliques de Squall, dont j’avais gardé l’image péjorative de l’ado exagérément dépressif et antisocial, alors que ses dialogues soulignent assez bien sa psychologie complexe. Bibi, en revanche, est toujours aussi émouvant avec ses réflexions très enfantines et pourtant très justes sur la mort. J’aime d’ailleurs comment FF9 mets parfois en avant ses personnages, même les plus insignifiants, renforçant la sensation d’un monde cohérent et vivant.À l’inverse, les vieux FF pouvaient aussi se montrer un peu gamins dans certains dialogues plus légers, mais j’ai toujours trouvé que ça rendait les personnages attachant plus que ça ne les desservait. J’avoue personnellement esquisser toujours un sourire quand Seifer traite Zell de hérisson blond ou lorsque Djidane appelle Steiner « papy », sans compter les répliques du style « C'est un jeu vidéo, pas un conte de fées, Mr Hibou ! » ou « Hé ! Tu es reparti sur la planète Squall ! C'était intéressant de te voir gentil ! Continue un peu. »On peut remercier pour ça la traduction française de l’époque, que j’ai toujours trouvé fluide et pleine de belles trouvailles. Pour FF8 et 9 en tout cas, car on se souvient malheureusement de la traduction boiteuse de FF7, qui avait juste le mérite de proposer un jeu traduit et à peu près compréhensible...D’ailleurs, si cette traduction m’a marqué, ce n’est pas seulement pour les dialogues. Vous avez certainement retenu et acquis tout comme moi les noms des attaques des invocations comme « Transcendantale » ou « Divine Comédie » par exemple, ou celui des Limit Break comme « Lamineur », sans compter les noms d’objet (« lasik », « défijeur »), bref des noms qui sont devenus cultes et ont parfois été transmis dans les futurs jeux. Avec parfois un petit côté gamin à vouloir écrire des trucs stylés genre « Caillou magik » ou « Magiklame ».D’ailleurs, on s’étonnerait aujourd’hui de voir certains noms qui ne sont pas traduits, laissés en anglais voire en japonais, chose encore admise à l’époque mais inadmissible de nos jours !Pourtant, jamais au grand jamais je n’échangerai un « Renzokuken » contre un « Coups d’épée successifs » (bah oui, c’est ça la traduction littérale), le premier a infiniment plus de classe !Au final, même si certains choix pouvaient être discutables (pourquoi Quetzalcoatl est devenu Golgotha ?), ces noms se montraient très inventifs et conféraient un charme particulier à l’univers des jeux.Outre leurs dialogues agréables et bien trouvés, les personnages prennent vie grâce à leurs animations. FF a toujours mis un point d’honneur à rendre ses personnages le plus expressif possible malgré les limitations techniques, que ce soit en 2D par le biais d’icônes (même s’il y en avait peu), d’expressions ou d’animations spécifiques, ou par le biais d’animations travaillées, parfois à usage unique, pour les FF en 3D. Dans le cas de FF8 et 9 notamment, c’est un vrai régal à regarder (même si on a fait mieux depuis, certes). Et je parle bien des animations in-game, pas juste des cinématiques ! Voir Zell se battre dans le vide ou Selphie bondir et s’affaler sur un lit (et d’une manière générale sautiller dans tous les sens) fait immédiatement ressortir leur personnalité plus efficacement que n’importe quelle ligne de dialogue et leur confère un charme incroyable. Même chose pour Bibi qui revisse son chapeau sur sa tête lorsqu’il est gêné, ou Steiner qui trépigne d’agacement en faisant cliqueter son armure. Il faut dire que ce genre d’animation passe encore mieux pour FF9 et ses personnages au look cartoonesque. Et ça ne se résume pas qu’à quelques animations, chaque personnage, aussi insignifiant soit-il, a l’occasion de se mettre en scène pour notre plus grand plaisir.Je reste bluffé par le tour de force d’avoir rendu les personnages aussi attachants et expressifs malgré l’absence de doublages et où, malgré les efforts de Square dans ce domaine, les modèles 3D des personnages étaient encore un peu rudimentaires. Je trouve les animations de FF8 et 9 d’une qualité rare encore aujourd’hui, à un point où même des JRPG de la génération suivante me paraîtront en-dessous sur ce plan. Par exemple, et au risque de surprendre certains, Tales of Symphonia m’a beaucoup déçu à ce sujet... De toute façon, la plupart des RPG nouvelle génération se contentent dorénavant de grands portraits des personnages façon Visual Novel. Malgré leur charme visuel certain, je n’ai jamais trouvé que ça rendait les personnages très vivants...Je termine cette partie sur l’univers en abordant rapidement les musiques de Uematsu ! En vrai, je ne sais pas trop quoi dire dessus, tout le monde s’accorde à dire qu’elles sont géniales, et bien sûr je le pense aussi. Mais dans quelle mesure ? Ça, je ne saurais le dire. Toujours est-il qu’elles m’ont transporté comme peu de musiques de jeux l’ont fait, non seulement en illustrant merveilleusement les scènes des jeux et en palliant au manque de mise en scène (surtout à l’époque NES et SNES), mais aussi en y apportant une émotion particulière propres aux compositions du monsieur, émotion que je retrouve parfois dans ses travaux futurs même s’ils sont souvent jugés moins marquants.Elles étaient aussi extrêmement variées et s’inspiraient de nombreux styles, incluant la musique celtique/irlandaise, le flamenco, le ragtime, le rockabilly ou le rock tout court, la valse, la bossa nova et bien d’autres. Tout en créant des styles très atypiques et inclassables, et pourtant très évocateurs, à l’image du thème des Mogs. Quelque chose que je constate moins dans les OST récentes qui se cantonnent souvent au style rock et/ou orchestral, souvent avec brio bien sûr, mais qui du coup ne suscitent pas une aussi large palette d’émotions. Même encore aujourd’hui, les musiques d’Uematsu me « parlent » bien plus que celles d’autres compositeurs pourtant très bons, et je le range facilement au sommet de mes compositeurs de JV préférés.Un peu comme pour la technique, je n’ai jamais accordé tant d’importance que ça au scénario d’un jeu, même d’un RPG. J’ai plus tendance à me laisser porter par l’univers proposé, et je peux me sentir dedans même si l’histoire se résume par exemple à un bête sauvetage de princesse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je n’ai pas d’exigences ! Et si un jeu propose des personnages trop ridicules/mal écrits ou un propos trop absurde, il y a peu de chance pour que j’arrive à le prendre au sérieux et à m’investir dedans...Là encore, je ne saurais dire ce que les scénarios ou les personnages de FF ont de meilleur que les autres. Mais ils m’ont toujours paru mieux écrits, mieux menés que beaucoup d’autres, et surtout, mieux rythmés. Ils ont notamment ce don d’instaurer immédiatement une ambiance et de plonger le joueur dans l’action dès les premières minutes de jeu, comme FF4 qui lève le voile sur la flotte de Cecil ou FF7 qui attaque d’emblée avec la mission pour le réacteur Mako. À l’époque, on en était encore au cliché du héros qui dort en début de jeu... sacrée différence. Même par la suite, le rythme s’essouffle rarement et les jeux sont ponctués de moments forts et de scènes d’actions entre deux cutscenes ou mini-jeux.Prenons par exemple le scénario de FF8 (oui, celui-ci précisément, exprès parce que plein de gens le déteste) : après un début de jeu certes « tranquille » (le test d’Ifrit), on enchaîne sur l’attaque de Dollet qui se termine par l’évaluation du SeeD, puis sur le fameux bal où l’on rencontre Linoa. La prochaine mission ne se fait pas attendre, direction Timber pour aider un groupe de résistants à enlever de président de Galbadia, avec au passage un premier rêve étrange qui nous met aux commandes du groupe de Laguna. Puis s’ensuivent l’arrivée spectaculaire d’Edea, l’arrivée à Deling City pour mettre en place son assassinat qui bien évidemment échoue, l’évasion de la prison du désert, l’infiltration de la base de missiles, la BGU sans dessus-dessous qui finit par se mettre à voler... Ça ne s’arrête jamais, ou presque ! Le jeu propose bien sûr des temps morts qui correspondent le plus souvent à un moment de liberté où l’on peut faire quelques quêtes annexes, mais il reste jalonné de moments forts pour surprendre ou impliquer émotionnellement le joueur, et surtout le maintenir en haleine sur la durée, sans que ces moments ne se perdent dans l’exploration de zones trop vastes ou dans des passages de vide scénaristique.Mieux : beaucoup des phases d’actions vont proposer un gimmick particulier (le test d’Ifrit est en temps limité, l’enlèvement du président se fait par le biais d’une sorte de mini-jeu, etc.), qui ne sont peut-être pas toujours extraordinaires mais ont le mérite de casser la relative répétitivité du gameplay, de briser la routine, ou simplement de rendre amusantes des scènes qui en temps normal ne seraient pas jouables (le défilé de Junon dans FF7, le duel sur scène de Djidane et Frank dans FF9, etc.), permettant d’impliquer le joueur au maximum. C’est quelque chose que j’ai rarement vu en dehors des FF, ou alors de façon limitée, puisque dans les autres jeux on sent souvent sur la longueur la redondance du gameplay (cutscene, exploration, donjon, combat, répété). Il est dommage que ces jeux ne profitent pas plus de leur statut de jeu vidéo pour concilier ainsi gameplay et narration, car c’est une des raisons qui rendent pour moi les FF si agréables à jouer.Bien sûr, même si toute cette suite d’événements se veut à la fois impressionnante et variée, cela ne veut pas dire qu’elle est parfaitement construite, surtout dans FF8 qui a justement eu tendance à en faire trop... Un esprit affûté aura d’ailleurs vite remarqué les inconsistances du scénario : facilités (Squall et Linoa perdus dans l’espace qui tombent comme par hasard sur un vaisseau abandonné...), absurdités (deux jeunes capables de piloter à eux seuls ledit vaisseau alors qu’ils n’y ont jamais touché avant...) ou incohérences (Squall, pourquoi tu remets docilement Linoa à Esthar alors que tu viens de risquer ta vie en allant dans l’espace pour la sauver ?...), les entourloupes scénaristiques sont nombreuses et pour certains ont largement gâché l’expérience. Les autres épisodes de la série ne sont pas non plus exempts de ces défauts, mais il faut admettre que dans les anciens FF, c’est probablement le 5 et le 8 qui les cumulent le plus...À moins peut-être qu’ils ne s’en cachent même pas ? Car outre le fait que l’on connaisse maintenant le penchant des japonais pour l’exagération et l’exacerbation des émotions, la série FF a toujours assumé son attrait pour le cinéma et le spectacle, privilégiant beaucoup la forme tel un blockbuster hollywoodien dont l’objectif est avant de tout de surprendre, émerveiller, divertir. Un pari que la série a toujours réussi grâce au savoir-faire de Square et aux moyens techniques déployés.Si certains joueurs se montrent si exigeants, c’est aussi parce que très tôt, la série ne s’est pas contentée de mettre en valeur sa forme et a toujours su proposer un fond intéressant, complexe ou mature, brisant même souvent quelques clichés. Elle a été l’une des premières à détourner le stéréotype du preux chevalier pétri de bonnes intentions en dépeignant un Cecil en proie au doute et suivant le chemin de la rédemption, ou plus tard un Cloud désabusé et renfermé sur lui-même, alors qu’enfant il rêvait justement d’être un héros. Les autres personnages ne sont pas en reste et bénéficient presque tous d’une profondeur de caractère peu commune pour l’époque, tout en restant relativement bien écrits. J’ai moi-même été ému par tous ces personnages, même s’il m’a fallu du temps pour comprendre les subtilités ou la symbolique des thèmes du jeu, au travers de dossiers établis par les journalistes ou les fans eux-mêmes. Le fait qu’il y ait plusieurs niveaux de lecture témoigne d’ailleurs du soin apporté à la profondeur scénaristique. Cela dit, même si j’ai envie de dire « qu’objectivement » une telle profondeur sur les personnages et le scénario les rends meilleurs que d’autres, cela tient plus du degré de subtilité concernant leur traitement qu’au sujet choisi. Une bête histoire d’enfants qui parcourent le monde pour le sauver peut être aussi intéressante à suivre que la vie d’un mercenaire qui a vécu l’horreur de la guerre, au final tout va dépendre de comment c’est raconté...Quand on évoque FF, on cite volontiers les trois aspects que je viens d’aborder (technique, univers, scénario), mais on parle assez peu d’un dernier aspect pourtant très réussi : le gameplay. C’est pourtant une des choses qui m’a le plus marqué !Car outre leur côté relativement accessible (je découvrais moi-même le genre du RPG à l’époque), les jeux étaient généralement bourrés de possibilités pour appréhender le système de jeu et en tirer parti, offrant des systèmes complets et complexes, mais jamais compliqués (si vous saisissez la différence). Une liberté qui s’applique aussi à la progression du joueur, puisque ce dernier a souvent des occasions de s’écarter de la trame principale ou de revenir sur ses pas pour découvrir divers à-côtés (quêtes et objectifs annexes, mini-jeux, etc.). Et pas juste à la fin du jeu, comme c’est souvent le cas maintenant ! Cela pouvait être pour des objectifs annexes ponctuels (le jeu de la corde à sauter dans FF9, ou plus tard la quête pour récupérer Excalibur) ou des quêtes « fil rouge » qui se poursuivent tout le long du jeu (toujours dans FF9 : la chasse aux trésors, les grenouilles, les pierres stellaires, les monstres gentils...), voire des objectifs annexes comme les magies bleues. Sans oublier les objectifs et mini-jeux inscrits dans la trame principale et qui permettent de varier les situations, comme les exemples que j’ai déjà cité dans la partie précédente.Tout ceci s’inscrivait d’ailleurs dans une optique propre aux RPG : la quête de puissance. Dans les RPG de l’époque (et FF était généreux à ce sujet), tous ces à-côtés nous récompensaient généralement par des armes et des équipements, des magies, des invocations ou des compétences qui nous rendaient plus forts ou augmentaient nos possibilités d’actions. Et je dois dire que c’était un des côtés que j’appréciais le plus dans ce genre de jeu, pas seulement pour le plaisir de se sentir tout-puissant et de rouler progressivement sur le jeu, cela donnait aussi une vraie motivation à faire ces à-côtés. Car soyons honnêtes, même si la plupart sont sympa à faire, d’autres sont plus redondants : aujourd’hui on déplore les quêtes fedex et le remplissage inutile, mais à l’époque les quêtes se basaient beaucoup sur le farm ou sur une exploration trop minutieuse et fastidieuse... Et nécessitant bien souvent les guides ou magazines de soluce vendus à l’époque.Les FF de l’époque avaient à mon sens le bon équilibre entre le contenu annexe intéressant et gratifiant, et le fait que ce ne soit ni trop envahissant, ni obligatoire. Les jeux restaient faisables, quoique plus durs pour ceux qui préféraient zapper ces à-côtés. À l’inverse, Squaresoft prévoyait tout de même certaines choses pour les fans qui aiment explorer leurs jeux de fond en comble, et les FF n’étaient pas exempts de défis pour se mettre à l’épreuve, à commencer par les super-boss : Oméga, les Armes Rubis et Emeraude, le Minotaure... ils sont d’ailleurs devenus culte au sein de la série. Ceux-ci sont généralement cachés et accessibles vers la fin du jeu, mais d’autres monstres balèzes peuvent être accessibles à divers moments du jeu, comme la Chimère du désert dans FF5 ou le Zolom de Midgar. Dans ce dernier cas, on touche à un autre plaisir des FF : si la logique veut que l’on fuie ces monstres bien trop forts pour nous, le jeu ne nous empêche pas de les vaincre, pour peu que l’on ait élaboré la bonne stratégie pour y arriver...C’est là où le système de combat des jeux révèle tout son génie : à la fois accessibles et simples à prendre en main, ils se révèlent extrêmement complexes et permissifs, si on omet les systèmes plus classiques comme celui de FF4 ou FF9. Plutôt que de miser simplement sur l’augmentation de puissance comme le ferait un Dragon Quest, les systèmes de FF vont mettre différents outils à notre disposition, certains étant plus utiles que d’autres et qu’il faudra exploiter au mieux en fonction des situations ou pour établir les meilleures stratégies : Faiblesses élémentaires ou aux altérations d’état, compétences aux effets variés (lancer d’objet ou de gils, manipulation de l’ennemi, mimer, double invocation...), combinaisons improbables de jobs ou de matérias, super-attaques dont il faut savoir gérer les effets secondaires... De nombreux moyens sont mis à notre disposition pour gérer les combats de façon intelligente, et ce grâce au génie des programmeurs. Le gameplay des FF joue en effet volontiers avec les aspects de programmation pour prendre le contrepied des règles de base des RPG et proposer de nouvelles solutions et possibilités. L’exemple le plus simple et parlant que je puisse avoir, c’est comment la série gère les ennemis de type « mort-vivant » : Qu’ils soient sensibles aux sorts de feu ou de lumière, ça paraît logique. Plus étonnant, on peut les cibler avec des sorts de soin, ces derniers infligeant alors des dégâts, voire avec une queue de phénix ou un sort de Vie qui vaporise le monstre en un coup ! Comprendre le système du jeu et en tirer parti pour trouver les meilleures combinaisons et autres astuces un peu « cheatées » devient alors un véritable jeu dans le jeu.Dans le même ordre d’idée, certains équipements peuvent avoir des effets surprenant, comme le bouclier sanglant de FF6 qui peut devenir le meilleur bouclier du jeu lorsqu’on s’en équipe et que l’on fait 256 combats ; Parfois ce sont les donjons ou les boss qui jouent avec les mécaniques de jeu, comme le Palais du désert de FF9 où l’on doit trouver des orbes pour désactiver les stats du boss, ou encore le château d’Ultimécia de FF8 qui nous prive de toutes nos actions que l’on doit récupérer en terrassant les boss dans l’ordre qu’on souhaite. Il est même possible d’affronter Ultimécia sans avoir récupéré toutes ses capacités, si tant est qu’on veuille relever le défi... Et c’est cet aspect-là qui a rendu pour FF si particulier et si fun à jouer, avec tellement de possibilités et de liberté que l’on peut créer ses propres défis ou découvrir encore des années après de nouvelles combinaisons possibles !Genre, vous saviez qu’on pouvait combiner la matéria « contre-attaque » à celle de « mimer » et ainsi balancer des Limit Break quasi à l’infini ?Alors c’est sûr qu’une fois qu’on a compris certaines techniques, les jeux peuvent paraître déséquilibrés et trop faciles. Mais dans le fond, les options les plus crackées ne sont disponibles que vers la fin du jeu, et surtout, tout ceci reste optionnel et laissé à la discrétion du joueur. Je trouve en tout cas plus intéressant d’avoir un système de jeu permissif qui laisse exploiter de nombreuses possibilités quitte à avoir quelques failles qu’un système de jeu ultra cadré dont il est difficile de s’écarter. D’autant qu’une telle liberté est aussi un bon moyen de renouveler lades jeux. Je n’ai d’ailleurs pas si souvent vu de RPG avec des systèmes aussi poussés et permissifs en dehors des jeux Square, si ce n’est du côté de chez Tri-Ace (Star Ocean, Valkyrie Profile...), Tales of et quelques autres. L’avantage dans FF étant que l’on peut sentir les effets de sa personnalisation de façon assez immédiate, alors que dans les autres jeux nos efforts ne sont vraiment visibles et utiles que vers la fin du jeu, voire dans le post-game.Bref, les jeux FF étaient de vraies perles en termes de variété de gameplay avec d’excellentes trouvailles qui ont marqué les joueurs et ont participé à l’aura de la série. J’aurais aussi pu parler aussi par exemple des monstres emblématiques comme le bombo, le tomberry ou le pampa, et tous ces monstres qui présentent une astuce de gameplay qu’il faut comprendre pour pouvoir les vaincre ou les exploiter au mieux ; ou encore le fait que chaque personnage dispose lui aussi d’un gimmick propre : les techniques de Sabin où il faut exécuter des commandes pour les lancer, le bandit manchot pour Setzer ou Tifa, les Limit Break de FF8 ou les Overdrive de FF10 qui fonctionnent toutes différemment... mais il y a tellement choses à couvrir que cet article deviendrait interminable (et il est déjà bien assez long comme ça...).Merci à tous ceux et celles qui ont eu le courage de tout lire, j’espère que cet article vous aura parlé d’une façon ou d’une autre, et dans tous les cas je serais ravi d’avoir vos avis en commentaire sur cette grande série, ou tout simplement vos meilleures expériences et souvenirs des jeuxSur ce bon jeu, et à bientôt pour un nouvel article... ou pas.Je sens que j’ai vraiment du mal à écrire mes articles en ce moment, et il est clair que je vais prendre une bonne pose avant d’en proposer un nouveau. On verra bien...