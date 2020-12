Hello la communauté,



Je vous partage mes reflexions sur Ubisoft. Comment il a pu passer du rang d'éditeur majeur à celui d'une machine à suites.



Rappelez vous des années d'or:



-Prince of Persia les sables du temps

-Beyond good and Evil

-Far cry 3

-Splinter Cell

-Assassin's creed 1

-etc...



Tous les ans je me prenais claques sur claques. Et puis c'est parti en couille ==> suites de suites de suites



J'ai rien contre Ubi et la qualité globale est quand même présente, mais quelle misère créative !

Plus de nouvelles IP

Le gameplay qui n'a pas bougé depuis 10 ans.



J'en parlais à un pote qui me disait qu'avec les jeux Ubi, lorsqu'il en achète, il a toujours le sentiment d'y avoir déjà joué.

Il y retrouve les mêmes animations, textures, gameplay.



Sans parler de la narration qui se dégrade (cf: Assassin's Creed).



Bref, Ubi est devenu l'EA de 2010, manque d'idées, suites à rallonges. C'est bien dommage.