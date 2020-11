Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de Watch Dogs Legion par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique depar

■Filtrage anisotropic : PS5 > XSX > ... > XSS.■Les réflexions RT sont identiques sur les deux consoles.■Quelques réflexions RT manquantes pour les flaques d'eau sur PS5. Il suppose qu'il s'agit d'un bug puisqu'il n'y a rien à ce sujet dans les fichiers de configuration du jeu.■Les réflexions sont en 1080p checkerboard sur PS5/XSX.■Sur XSS, les réflexions sont rendues en 720p checkerboard.■Les réflexions RT en réglages moyens sur PC offrent une amélioration significative par rapport aux versions consoles.■Les PS5 et XSX utilisent exactement les mêmes paramètres : résolution RT, géométrie, ombres ... etc.■La XSS utilise des settings plus faibles comme la résolution plus basse sur les ombres, un LOD plus faible avec des pop-in plus perceptibles et un filtrage anisotrope inférieur, rendant les textures plus floues.■Il en va de même pour le LOD RT, les bâtiments plus éloignés n'apparaissent pas sur les réflexions.■Pour une raison quelconque, la version XSX utilise un AF légèrement inférieur à celui de la PS5, peut être un bug.■La résolution est fondamentalement identique entre les versions XSX et PS5 (4K dynamique) avec quelques baisses sur les passages nocturnes en 1440p.■La XSS peut descendre à 900p ce qui détériore la qualité globale de l'image, parfois le même soucis se produit sur les XSX/PS5 même si moindre.■Le framerate est locké à 30fps sur toutes les consoles.■Les temps de chargement : PS5 avec 18s contre les XSX/XSS avec 26s.■DF a découvert un Mode 60fps sur les configurations.■A part cela, le jeu semble identique sur PS5 et XSX du moins.