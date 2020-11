SEGA Japon vient d'annoncer la diffusion sur Internet le 8 décembre prochain à midi (heure de Paris) d'une émission consacrée aux 15 ans de la série des Yakuza.Bien qu'il soit impossible de l'affirmer catégoriquement pour le moment, il ne serait donc pas impossible que cette émission soit le théâtre de l'annonce du prochain Yakuza. Généralement, le Ryu Ga Gotoku Studio annonce son jeu de l'année fin août-début septembre et le présente pendant le Tokyo Game Show. La pandémie de COVID-19, l'annulation du TGS et la sortie occidentale de Yakuza : Like a Dragon il y a quelques jours ont cependant bouleversé les habitudes du studio de SEGA.À noter qu'en prévision de cet événement, SEGA va diffuser un stream marathon de 151,5 heures (!) au cours duquel il streamera les versions PS4 de jeux allant de Yakuza Kiwami à Yakuza 6 : The Song of Life. L'éditeur explique que Toshihiro Nagoshi, Daisuke Sato et Masayoshi Yokoyama participeront à ce stream et que des "invités spéciaux" prendront eux aussi part à la fête tous les jours à midi (heure de Paris). Pour info, ce stream débutera le 2 décembre à 5h du matin (heure de Paris) et se terminera le 8 décembre à 12h30 (toujours heure de Paris).la suite sur l'article de Gameblog :