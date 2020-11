Famitsu a récemment interviewé plusieurs créateurs de jeux japonais sur le développement de jeux pour les consoles de nouvelle génération, telles que la PS5 et la Xbox Series X. Les deux consoles sont déjà disponibles au Japon, la Xbox Series X étant lancée le 10 novembre et la PlayStation 5 le 12 novembre 2020.Voici les paroles de certains des créateurs interrogés par Famitsu:«Vous devez renforcer considérablement votre détermination lors de la création d'un titre avec la qualité next-gen comme axe. La résolution est complètement différente si vous souhaitez la rendre «compatible» ou «axée sur» les consoles de nouvelle génération. »«Je dois penser à quel point Nintendo est devenu génial après Animal Crossing: New Horizons. J'ai le sentiment que l'entreprise et ses créateurs ont une manière différente d'être inébranlable dans leur résolution lors de la création de titres super-majeurs, tels que Zelda et Super Smash Bros. »«Parlant d'un point de vue managérial, je pense que Sega a une chance de renforcer sa détermination.»«Les consoles de nouvelle génération ont des spécifications accrues, permettant un environnement dans lequel nous pouvons facilement contester des choses qui étaient difficiles à faire auparavant. Je pense qu'il a peut-être été plus facile pour nous de développer car nous nous habituons également à envisager des correctifs et des mises à jour. »«Dans la version PS5 de Resident Evil Village, nous pouvons faire l'expérience de choses comme des armes à feu haute performance faciles à tirer ou [d'autres armes] difficiles à appuyer sur la gâchette et à tirer rapidement.«Scarlet Nexus prend en charge Smart Delivery, entre autres.»«Nous ne sommes pas vraiment en mesure d'appliquer le lancer de rayons dans Scarlet Nexus.»«S'il y a des gens qui peuvent être satisfaits des remasters et des remakes d'anciens titres, nous voulons aussi les offrir.»«Dans la version PS5, nous pouvons ressentir une sensation tactile différente sur la gâchette pour chaque costume.»«Nous recommandons vraiment la PS5 aux utilisateurs stoïques qui mettent l'accent sur le taux de rotation des matchs.»Compile Heart - Naoko Mizuno (travaille actuellement sur Go! Go! 5D Game: Neptunia re ★ Verse)«Nous proposons re ★ Verse comme titre aux personnes qui n'ont jamais joué à Neptunia auparavant. Il y a aussi le 10e anniversaire [de la série]. »«Je souhaite créer des jeux pour PS5 et Xbox Series X à l'avenir, et je prépare également un nouveau titre. Je suis actuellement dans une phase où je ne peux pas dire lequel est lequel. »Note : Les paroles de Nagoshi ( même si il dit ca en rigolant ) reflète bien la vision actuelle qu'on les développeurs japonais ( et certains studio occidentaux ) et pense encore pouvoir developper pendant encore un moment sur " l'ancienne génération " avec quelque ajouts de frame rate ou résolution pour la Next gen mais pas de grand bouleversement prévu pour eux sur le plan graphique alors que les studio occidentaux veulent pousser vers la nouveauté et l'amélioration globale et le changement total de génération ( et c'est normale aussi ).