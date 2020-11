Hello la communauté !



Je vous partage mes réflexions sur Cyberpunk.

Grand fan du studio et des leurs jeux, j'avoue être vraiment sur l'expectative.



Pourquoi ?



Car jusqu'ici je ne comprends pas l'enjeu du jeu.



Je me suis pas :

==>attaché à un personnage

==>attaché à une histoire

==>attaché à l'environnement (DA)



Quelle est la promesse de Cyberpunk finalement ?

Perso je ne l'ai pas comprise.



Et vous ?