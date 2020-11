The Pathless sortira demain sur PS4, PS5 et PC avec une version boite sur PS5 prévue pour le 8 decembre.On rappelle que c'est le dernier jeu de la team derriere Abzu donc des anciens de ThatGameCompany (Journey)

Like

Who likes this ?

posted the 11/11/2020 at 06:12 PM by guiguif