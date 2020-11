Comparatif sur les versions Ps4/ PS4Pro , XboxOne S/ Xbox One X / Xbox Série XOn peut voir que les versions PS4 et One S sont un peu moins jolie ( surtout la One S qui est la moins puissante ) , plus d'alliasing , tearing , la vidéo va jusqu'à 1080p donc on ne peut pas voir la différence avec la version next gen ici . Pour les autres versions on est sur des versions presque similaire , par contre si on zoom sur certain élément la série X affiche de meilleur détails , ca sera surtout différent au niveau du 60 fps et de la 4k sur Serie X et versions next gen . la version PS5 n'est pas dans le test puisse qu'elle sortira en Mars prochain .Bref achetez Yakuza 7 , trad FR sur toute les plateforme