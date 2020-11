20 ans d'attente, d'espérance, puis l'annonce, folle, du Grand Retour du plus Grand Jeu de tous les Temps.Puis les retards, les déclarations d'une aventure morcelée, le doute et l'inquiétude, compréhensible, des fans.Mais voilà qu'enfin arriva la délivrance : Final Fantasy VII Remake ressemble à des retrouvailles. Celle d'un amour de jeunesse : le seul qui, pour beaucoup, a vraiment compté.Venez redécouvrir nos avis sur le jeu sur Gameforever.fr▶️▶️

posted the 11/01/2020 at 06:33 PM by obi69