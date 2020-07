Horizon Zero Dawn : trailer et date PC

Alors quearrivera sur PC dans une dizaine de jours (le 14 juillet), c'est sur cette même plate-forme et plus exactement sur Steam et l'Epic Games Store quetrouve date, et ce sera pour le 7 août contre 49,99€, incluant l'extensionQuelques visuels et surtout un trailer viennent montrer ce que cette édition aura dans le slibard, donc des trucs comme du 120FPS, une amélioration de la végétation (déjà pas mal du tout dans l'original), une meilleure gestion des reflets, une compatibilité écran ultra-larges… sans oublier une brouette d'options propres au support .