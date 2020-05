Bandai Namco aborde doucement la nouvelle génération avec Scarlet Nexus

Outre, Microsoft avait besoin de prouver qu'il y aurait un peu de Japon dans les débuts de vie de la future Xbox Series X et a donc fait appel aux copains de Bandai Namco (souvent présent dans les show du constructeurs) pour dévoiler, nouvelle licence on nous dit développé par des anciens de Tales of même si l'on sent une forte odeur de la team God Eater. A confirmer.Pas de date pour le moment mais ça sortira en cross-gen puisque Xbox One et Xbox SX sont signées, et on n'a absolument aucun doute sur le fait que PC/PS4/PS5 seront également de la partie.