Des visuels pour Zelda : Link's Awakening

Autre gros titre Switch du dernier Nintendo Direct sur lequel on aimerait revenir :, l'un des jeux les plus cultes de la Game Boy (et l'un des meilleurs épisodes 2D il faut le dire), qui reviendra donc sur Switch dans le cadre d'un remake au moins graphique : le premier trailer, et les visuels qu'on rajoute pour l'occasion, ne permettent pas de savoir encore si des nouveautés seront au rendez-vous. Espérons le.26 ans après sa sortie initiale, cette aventure sur l'île du Poisson-Rêve arrivera donc cette année et faute de précisions, on peut donc estimer un lancement pour les fêtes.