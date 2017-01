Rime fait son retour : vidéo + supports Rime fait son retour : vidéo + supports

Comme promis, Tequila Works remet sur le devant de la scène le fameux Rime, semi-arlésienne exclusif un temps à Sony et qui cette fois (comme l'a leaké l'organisme de classification brésilien) sortira finalement sur quatre supports : PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



De retour avec un nouvel éditeur, et une preuve en vidéo que le chantier a bien avancé, le titre arrivera donc enfin en mai 2017.



IGN, qui s'est assuré de la couverture de ce nouveau trailer, promet davantage d'infos dans le courant du mois.