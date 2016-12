Gravity Rush 2 : nouvelle présentation vidéo

Après un petit report de dernière minute pour éviter de se confronter inutilement àarrivera enfin à la mi-janvier sur les trois territoires : le 18 en Europe, le 19 au Japon et le 20 aux USA.En voici une nouvelle présentation (JP) de six minutes faisant le point sur les principaux aspects du jeu : séquences scénario façon comics, combats, missions secondaires ou encore les défis avec classements en ligne (et récupération de ghosts).En fin de vidéo, vous aurez également un aperçu du petit film d'animation (15 à 20 minutes) qui sera directement proposé avec les éditions Day One au Japon.