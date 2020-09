Capcom confirme que Resident Evil Village ''pourrait'' finalement être un jeu cross-gen [UP]

Dusk Golem semble encore avoir tapé juste : Capcom vient officiellement de déclarer vouloir proposer des versions PlayStation 4 et Xbox One de, sans encore toutefois totalement promettre que ça arrivera. Le titre reste pour l'heure prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Pour rappel, selon Dusk Golem, cet épisode était conçu de base en cross-gen avant que les développeurs décident de passer full Next Gen en implémentant des features qui causeraient des problèmes d'optimisation sur PS5 (pour le moment encore une fois). Certaines de ces features auraient du coup été abandonnées, conduisant Capcom à tenter de revenir vers son choix initial.- Le carnet de devs du TGS (en français).