Xbox : le prix de la carte SSD Seagate, et un ajustement de celui de la Series S au Japon

Microsoft a révélé officiellement le prix de la carte SSD externe pour la Xbox Series X/S et comme on pouvait s'y attendre, ça douille un peu avec un tarif affiché à 219,99$ pour 1To supplémentaire, soit ironiquement 80$ de moins qu'une Xbox Series S complète. La magie du prix des accessoires, avec tout de même une garantie constructeur boostée à 3 ans.Microsoft qui tient à rappeler que la technologie embarquée permettra de lire les jeux sur la carte sans avoir besoin de transférer quoi que ce soit, tout en continuant de bénéficier des bonus de performances pour la rétrocompatibilité sur les trois précédentes générations Xbox.Pour ceux qui veulent faire quelques économies selon la situation, notons que :- Les cartes USB fonctionnent, mais uniquement avec les jeux old-gen.- Les premières cartes sont en partenariat avec Seagate mais d'autres constructeurs pourront prochainement lancer leurs propres cartes, ce qui permettra une guerre des prix qui ne sera pas de refus.- Accrochez-vous : grâce à la conversion eurodollars, la carte SSD en question passe donc à 269,99€ chez nous.Et quitte à rester du coté de Microsoft et des prix, sachez que les rumeurs d'une baisse pré-launch ont été confirmées… mais seulement au Japon, et seulement pour la Series S.De fait, ce modèle d'entrée de gamme coûtera finalement 29.980 yens (245€ HT) au lieu des 32.980 yens annoncés au préalable (269€ HT). La Xbox Series X reste elle à 49.980 yens (407€ HT), tout comme la PlayStation 5 standard d'ailleurs.