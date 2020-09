J.Ryan : Sony a également pensé à produire une ''deuxième'' PS5 moins puissante J.Ryan : Sony a également pensé à produire une ''deuxième'' PS5 moins puissante

Une interview de Jim Ryan (PDG de Sony Interactive Entertainment) révèle une anecdote intéressante : la firme « respecte les choix et la philosophie » de Microsoft pour ce qui est de lancer une Xbox Series S moins puissante et moins chère, pour preuve que eux même ont pensé à ce joker durant la R&D PS5.



Une solution qui n'aura finalement pas été validé par Sony, préférant sortir un modèle d'entrée tout simplement sans lecteur, estimant selon leurs mots que faire un deuxième modèle moins performant n'avait pas donné de « bons résultats par le passé », sans comprendre exactement à quoi il fait référence puisque c'est la première fois dans l'histoire des consoles que quelqu'un adopte ce type de stratégie.



De cette entrevue, certains retiendront également cette phrase comme quoi « d'après leurs recherches », les gens qui achètent une console ne veulent pas qu'elle soit dépassée techniquement deux ou trois ans après, ce qui à prendre avec le sourire de la part d'un constructeur qui a (comme son concurrent) lâché un modèle Pro en mid-gen, et qui en fera probablement de même avec la PlayStation 5 dans quelques années.