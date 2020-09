Bloomberg : Sony obligé de réduire ses objectifs PS5 pour les 4 premiers mois Bloomberg : Sony obligé de réduire ses objectifs PS5 pour les 4 premiers mois

Selon les sources de Bloomberg, si Sony avait initialement l'intention de balancer 15 millions de PlayStation 5 dans la nature d'ici le 31 mars 2021, les actuels problèmes de production en usine (dont le rendement est meilleur qu'il y a quelques mois mais toujours pas stabilisé) auraient contraint le constructeur à revoir ses objectifs à la baisse : ce sera seulement 11 millions au final, soit le risque d'une pénurie en période de lancement, ce qui est de toute façon une habitude sur le marché à l'arrivée d'une nouvelle console.



Et toujours chez Bloomberg, l'analyste Masahiro Wakasugi estime que les coûts permettront à Sony de pouvoir vendre la PS5 Digital à 399$, et la version disque à 449$, même si on attendra sagement mercredi soir pour avoir (normalement) les réponses officielles tant les bruits de couloirs différent d'une source à l'autre.