D.Jobe prend la tête du chantier Metroid Prime 4

On ne sait pas où en est exactement le projet Metroid Prime 4 mais l'organigramme continue de se mettre en place avec l'annonce de Dylan Jobe comme directeur de développement, déjà en poste chez Retro Studios depuis quelques temps et ayant 25 ans d'expérience sur son CV, de Doom à Call of Duty : Modern Warfare en passant par Sony : l'homme avait dirigé un certain Warhawk pour la PS3.



Retro Studios continue de chercher du monde pour gonfler ses troupes mais s'est déjà offert quelques recrues de talent depuis 2019, dont le directeur artistique Jhony Ljungstedt (ex-DICE), le lead artist Kyle Hefley (343 Industries) sans oublier le retour au bercail de Stephen Dupree, l'un des concepteurs principaux du studio, ayant notamment œuvré sur Donkey Kong Country : Tropical Freeze.