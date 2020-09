Xbox Series S : trailer et détails specs

Décidément, c'est la foire aux leaks ce matin et alors même que Microsoft a dû officialiser sa Xbox Series S à 299$, ça enchaîne dans l'ombre avec une fuite du trailer dédié que vous pouvez retrouveren attendant la disponibilité sur Youtube.Un trailer qui permet de chopper quelques informations :- 60 % plus petite que la Xbox Series X- Xbox Velocity Architecture et Custom 512Go NVME SSD (comme la SX)- 1440p max, et possibilité d'avoir le 120FPS (selon les jeux)- Compatible DirectX Ray Tracing et Variable Rate Shading- 4K possible avec les services VOD- Rétrocompatibilité totale (pour le dématérialisé)UP :- Le prix de 299,99€ est confirmé en France.- Le trailer en question (qualité moyenne) :