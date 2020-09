The Witcher 3 de retour sur PS5 et SX The Witcher 3 de retour sur PS5 et SX

On le disait à l'instant increvable, et c'était finalement peu de le dire : The Witcher 3 n'a finalement pas terminé sa carrière et vient de programmer son retour sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec une nouvelle édition renforcée visuellement à coups de Ray-Tracing, sans oublier des temps de chargement invisibles grâce aux SSD magiques.



Ça ressortira même en boîte et l'upgrade sera gratuite pour ceux qui le possèdent déjà, en ajoutant que les joueurs PC sont également concernés. Plus qu'à attendre la date et une vidéo pour faire le comparo.