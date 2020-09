[LEAK] Immortals : Fenyx Rising a une date de sortie, et de nouveaux visuels [LEAK] Immortals : Fenyx Rising a une date de sortie, et de nouveaux visuels

La deuxième conférence Ubisoft Forward approche (le 10 septembre) et il est donc visiblement temps que les habituels leaks reprennent avec un énième fuite bien parlante sur le Xbox Store : la fiche du jeu Immortals : Fenyx Rising avec même la date de sortie du 2 décembre.



On sait tout, même le poids du jeu (30Go) et le coup de la quête bonus si vous précommandez le jeu, et ne reste plus qu'à attendre la semaine prochaine pour découvrir la nouvelle présentation et les visuels, si tout cela n'a pas fuité d'ici-là.





UPDATE :

- Hé bien ça a été plus vite que prévu : voici de nouveaux visuels leakés (de qualité variable).