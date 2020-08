[Rumeur] Dusk Golem évoque Resident Evil 4 Remake et l'annonce proche de Monster Hunter Switch [Rumeur] Dusk Golem évoque Resident Evil 4 Remake et l'annonce proche de Monster Hunter Switch

Peut-être parce qu'il a un train à prendre ou une soirée barbecue à préparer avec ses potes, l'insider Dusk Golem a décidé de lâcher en un seul jet les dernières informations de ses nombreuses sources, et il y a de quoi se frotter les mains :



- Resident Evil 8 va bientôt refaire parler de lui. Il qualifie le jeu de fantastique en apparence, et pourrait devenir l'un des plus grands épisodes de la saga.

- Le développement du remake de Resident Evil 4 ne se passerait pas aussi bien que prévu : il va probablement falloir attendre plus longtemps que ce qui avait été leaké (les rumeurs parlaient de 2022).

- Le prochain event PlayStation 5 sera pour la première quinzaine de septembre.

- Un nouveau Silent Hill est bien en développement.

- Quelque chose lié à Shenmue sera bien annoncé dans les prochains jours.



- Capcom va enfin annoncer sous peu (TGS ? N-Direct ?) le nouveau Monster Hunter à l'attention de la Switch, officiellement promis depuis très longtemps. Si l'attente fut longue, l'explication est donnée par l'insider : l'éditeur a conçu une version du RE Engine spécialement pour la console.