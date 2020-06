N.Druckmann n'a pas encore fait son choix entre TLOUIII ou une toute nouvelle licence N.Druckmann n'a pas encore fait son choix entre TLOUIII ou une toute nouvelle licence

The Last of Us : Part II n'arrivera que dans une dizaine de jours qu'une Part III est déjà une possibilité, du moins dans ce qui ressort d'une interview avec Neil Druckmann du coté d'IGN. Le chantier du deuxième épisode est globalement terminé, hormis le mystère qui plane autour d'un futur mode multi, et Neil affirme être dans la phase de transition où il doit déjà commencer au prochain chantier, indiquant que ça peut très bien être un The Last of Us : Part III (donc preuve qu'il reste encore des choses à dire pour cette franchise) ou éventuellement une toute nouvelle licence.



Dans tous les cas, c'est les meilleures idées fournies par la team qui l'emporteront et décideront de l'avenir, mais pour autant, Neil tient à indiquer un détail : si TLOU3 il doit y avoir, il n'y aura pas de changement drastique dans les lieux traversés et le type de protagonistes mis en avant car si c'est pour apporter une modification trop importante de l'ensemble, alors « à mon sens, autant faire directement une nouvelle IP. »