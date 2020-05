Xbox Series X : les jeux rétrocompatibles pourront avoir le HDR et un frame-rate doublé Xbox Series X : les jeux rétrocompatibles pourront avoir le HDR et un frame-rate doublé

Ce n'est pas la première fois qu'on a le coup et ça devient même une routine pour l'entrée en scène de cette nouvelle génération : plutôt qu'un communiqué officiel, Microsoft est passé par un site (The Verge en l'occurrence) pour livrer en exclusivité de nouveaux détails d'importance concernant la Xbox Series X. Voici donc.



Concernant le HDR :



- Grâce aux outils conçus par « Xbox Advanced Technology Group », la Xbox Series X proposera pour la rétrocompatibilité une nouvelle technique de simulation du HDR, s'ajoutant automatiquement en exploitant le hardware de la console sans avoir besoin d'impacter les performances des jeux.

- Des « centaines » de titres seront ainsi près dès le lancement en fin d'année, aussi bien One que 360 mais aussi Xbox Classic.



Concernant le frame-rate :



- Là encore grâce aux nouveaux outils, les jeux rétrocompatibles pourront bénéficier très facilement d'une large hausse du frame-rate. Certains jeux en 30FPS passeront en 60, et il sera même possible de passer des 60 actuels à du 120FPS.



Concernant la fonction Quick Resume :



- Comme attendu, la fonction Quick Resume (permettant de mettre en veille plusieurs jeux en même temps pour passer de l'un à l'autre) sera compatible avec les jeux d'anciennes Xbox.