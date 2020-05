Sony : 2,2 millions d'abonnés pour le PS Now, et un show PlayStation 5 pour ''bientôt'' [UP] Sony : 2,2 millions d'abonnés pour le PS Now, et un show PlayStation 5 pour ''bientôt'' [UP]

Durant la dernière réunion stratégique de Sony Corporation, Shuhei Yoshida a fait part du fait que le secteur du Cloud Gaming commençait à prendre de plus en plus de poids : le service PlayStation Now revendiquait 2,2 millions d'abonnés fin avril, soit plus du double par rapport à septembre 2019.



On reste donc bien devant Stadia qui a du mal à décoller, mais néanmoins loin derrière le Xbox Game Pass qui a dépassé les 10 millions d'inscrits grâce à son offre et sa très intéressante formule Ultimate.



En passant, on ajoutera à cela la promesse d'une présentation « proche » du line-up PlayStation 5, faisant rebondir sur les récentes rumeurs VentureBeat sur un show attendu début juin.





UPDATE



Tel un arc-en-ciel au milieu des nuages gueguerreux en vue de la nouvelle ère qui débutera en fin d'année, Toru Katsumoto (vice-président de Sony) a tenu lors de cette même réunion à féliciter Microsoft pour sa technologie Azure (Cloud Gaming), que Sony exploite depuis quelques temps pour ses services, ajoutant que son pourtant rival dans le monde des consoles leur a fourni toutes les explications possibles en terme d'optimisation.



Katsumoto mentionne qu'à moyen comme long terme se poursuivra ce partenariat désormais « très solide ».