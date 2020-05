Pour sa localisation, le remake de Harvest Moon ajoute le mariage homosexuel

En charge de la localisation de(qui sera d'ailleurs traduit en FR), XSEED Games fait savoir que le travail a été plus loin que prévu en apportant une modification importante par rapport à la version japonaise : il sera cette fois possible de se marier entre deux personnes du même sexe, que ce soit homme ou femme.Une première pour la série, aussi bien pour « Story of Seasons » que pour « Harvest Moon », dont ce titre est pour rappel le remake de l'épisode sorti sur GBA au début des années 2000 (considéré comme l'un des meilleurs de la licence).