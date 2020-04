The Last of Us II : les Dogs (et Schreier) réagissent après l'affaire des leaks The Last of Us II : les Dogs (et Schreier) réagissent après l'affaire des leaks

Juste après l'annonce de la nouvelle date de sortie de The Last of Us : Partie II (donc ce 19 juin), Naughty Dog a enfin souhaité réagir à l'affaire qui a sévèrement touché le studio en fin de semaine dernière, avec notamment un leak complet du scénario de la part de ce qui serait l'un des anciens développeurs (voir encore actuel, le leak est anonyme de toute façon), exprimant de cette façon sa colère devant l'habituelle culture du crunch.



Un phénomène certes critiquable dans l'industrie, surtout depuis quelques temps, mais une vengeance qui est très mal perçue aussi bien par les joueurs que les développeurs comme le rappelle Jason Schreier :



« Qu'importe le degré de colère sur les conditions de travail, le salaire ou je ne sais quoi d'autres, faire fuiter un jeu entier ne fera que blesser davantage les autres personnes qui ont souffert avec toi. Il y a de meilleures façons de canaliser cette colère. »



De son coté, les Dogs se sont permis un petit message via Twitter, pendant que Neil Druckmann dit avoir le « coeur brisé » pour son équipe et les fans :



« Nous savons que ces derniers jours ont été difficiles pour vous et nous ressentons la même chose. […] Faîtes de votre mieux pour éviter les spoils et nous demandons [à ceux déjà touchés] de ne rien gâcher aux autres. TLOUII sera bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous pouvez voir ou entendre, l'expérience en vaudra la peine. »