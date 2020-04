PlayStation 5 : Bloomberg évoque un prix oscillant entre 499 et 549$ PlayStation 5 : Bloomberg évoque un prix oscillant entre 499 et 549$

En attendant que la situation se débloque sur la communication autour du lancement prochain de la Xbox Series X et la PlayStation 5, c'est les sources informées de diverses organes qui parlent avant l'heure, comme ici celles de Bloomberg qui apportent des détails sensibles sur la console de Sony :



- Le prix de la console ne serait pas encore décidé mais aurait toutes les chances de dépasser cette fameuse barre psychologique que Sony souhaitait un temps (les fameux 399€/$ appliqués sur la PS4, la PS4 Pro et le PSVR) : on parle d'un prix avoisinant les 499€/$, voir même 549.



- De fait, par rapport au rythme de production et conscient que la demande pourrait être moins élevée qu'attendue vu le tarif au lancement, beaucoup moins de machines seront fournies pour les fêtes : de 5 à 6 millions de PlayStation 5 d'ici mars 2021 (contre 7,5 millions de PS4 dans le même temps à l'époque, déjà sujette à des ruptures de stock).



- Des problèmes de stock d'ailleurs d'autant plus prévisibles que contrairement à la PS4, sa petite sœur devrait elle être lancée simultanément partout dans le monde (donc également au Japon cette fois).



- La crise du coronavirus ne devrait pas affecter la production souhaitée, mais continuera d'impacter la phase marketing qui aurait déjà dû débuter pleinement. Il est fortement possible que le design de la console, la date de sortie et le prix se fassent par le biais d'un simple communiqué, comme ce fut le cas pour la DualSense. Dans une moindre mesure, les résultats fiscaux de Sony (et les prévisions pour l'année en cours) ne devraient pas tomber ce 30 avril mais un peu plus tard.



- Le prix de la PS4 (et son modèle Pro) devrait officiellement baisser entre temps.



- Comme déjà évoqué, Sony souhaite appliquer une stratégie en fonction de son principal concurrent (Microsoft). La PlayStation 5 sortira bien en fin d'année, mais Sony n'hésitera pas à la repousser si Microsoft en fait de même avec sa SX.