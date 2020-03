La Nintendo Play Station est donc partie aux enchères pour 360.000$

Survivant des 200 prototypes aujourd'hui détruits, la « Nintendo Play Station » qui est passée d'Olaf Olafsson (ancien Président de Sony CE) à Terry Diebold (celui qui a mis en vente cette rareté) a donc été vendue aux enchères pour la « bagatelle » de 360.000$ au collectionneur Greg McLemore, ironisant sur le fait de n'avoir jamais rien acheté d'aussi cher « en dehors d'une maison », et laissant le public profiter de la bête via sonavant de le proposer dans de futures expositions.Fonctionnel par sa possibilité de lire les jeux Snes mais également les CD audio (aucun jeu n'a eu le temps d'être spécifiquement conçu pour cette machine), la Nintendo Play Station est un évident morceau d'histoire, enfant d'une alliance entre Nintendo et Sony au début des années 90 avant que le premier ne tourne le dos à son allié pour se rapprocher de Philips et son support CD-i (véritable échec commercial, ayant accueilli d'immondes spin-off de Zelda). Sony pendant ce temps développera seul dans son coin la PlayStation et il est inutile de vous raconter la suite.