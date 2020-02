Smash Bros Ultimate : Sakurai revient sur les critiques à l'annonce de Byleth Smash Bros Ultimate : Sakurai revient sur les critiques à l'annonce de Byleth

Le 16 janvier dernier fut annoncé Byleth comme personnage final du « Pass 1 » de Super Smash Bros. Ultimate. Le combattant est depuis disponible mais on sent encore les échos de la gronde devant la déception de voir un énième représentant de Fire Emblem au casting de cette franchise.



De fait, Masahiro Sakurai s'est senti obligé de dresser un communiqué pour expliquer ce choix qui n'est aucunement personnel (alors que c'est lui qui mange toutes les critiques) : il rappelle que la totalité des persos du Pass ont été décidé non pas par lui mais par Nintendo. Donc le Héros DQ, Banjo, Terry ou encore Joker.



Pour lui, le véritable travail, ce n'est donc pas de « choisir ses favoris » mais tout simplement d'adapter ce qui lui est proposé en tentant d'apporter un peu de fraîcheur au gameplay à chaque occasion. Mais il le reconnaît ouvertement et sans langue de bois (et ça surprend) :



« Je comprends [les critiques]. Il y a trop de personnages de Fire Emblem. Et trop d'épéistes. Mais ça a été décidé comme ça donc je procède tel quel. Il y a d'autres choses auxquelles je dois penser. »



Et qu'importe que cela plaise ou pas, Sakurai prend à coeur son travail, notamment (après la demande de Byleth) de récupérer un exemplaire de Fire Emblem : Three Houses pour y jouer, analyser les détails, procéder à la mise en place, à l'équilibrage, aux debugs et au début du marketing. Et dans le cas présent, tenter de changer la donne en apportant des éléments tactiques pour ce personnage, afin de correspondre à la licence liée.



On rappelle enfin que Super Smash Bros Ultimate doit désormais accueillir six autres inconnus via un « Pass 2 », mais qu'une fois encore, inutile de faire des réclamations puisque tout a déjà été décidé. Sans que l'on sache cette fois si l'homme a eu son mot à dire sur certains.